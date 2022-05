Dwayne Johnson pourrait remplacer Will Smith dans «Aladdin 2» après la polémique

L’ex de Kanye West a fait sensation en choisissant un ensemble de sous-vêtements noirs sous une longue veste en jean pour faire du shopping.

Après sa rupture avec le rappeur Kanye West, le mannequin Julia Fox a défrayé la chronique avec son choix audacieux de tenue pour aller faire ses courses dans un supermarché de Californie.

La célèbre, qui s’était caractérisée par des tenues très élégantes, s’est vantée sur ses réseaux sociaux d’être allée faire du shopping avec un ensemble de sous-vêtements en coton noir, une longue veste noire et des bottes en jean, ainsi que des lunettes de soleil et des accessoires dorés.

Les deux vêtements exposaient son abdomen marqué et sa petite taille. De plus, Fox n’a pas du tout été dérangée par les paparazzi capturant sa tenue racée alors qu’elle retirait calmement ses sacs de courses de son chariot et les mettait dans sa voiture.

Ses photographies ont circulé sur les réseaux sociaux et suscité des avis partagés, car si certains internautes ont loué sa «tenue», beaucoup d’autres ont estimé qu’il s’agissait d’un vêtement très «inapproprié» pour faire du shopping.

«Bien sûr, quand Julia Fox fait du shopping en sous-vêtements, c’est une icône de la mode. Mais quand je le ferai, je ne serai plus la bienvenue chez Whole Foods», «Julia Fox est sensuelle et tout ça, mais ça ne convient pas pour faire du shopping», étaient quelques-uns des commentaires des internautes sur Twitter.

Malgré les critiques, sa bralette et sa culotte font partie de la collection exclusive Bodywear de Wang, qui sera disponible au public jusqu’au 13 juillet.

En réponse aux critiques qui ont émergé dans le cyberespace pour son apparition publique audacieuse, Fox a utilisé ses histoires Instagram pour se défendre : «Je pense juste que si c’est socialement acceptable sur la plage, ça devrait être pareil partout.»