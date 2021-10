Dwayne Johnson : l’acteur surprend avec une nouvelle facette professionnelle

L’acteur a participé à «Face Off», le nouveau single du rappeur Tech N9ne, démontrant ses compétences pour le hip hop. Dwayne Johnson est aujourd’hui l’une des stars les plus reconnaissables de l’industrie cinématographique.

Au-delà de ses qualités d’acteur, qu’il y a ceux qui les remettent en cause, la vérité est qu’il est un personnage charismatique et aimé dont les films sont synonymes de succès au box-office. Mais il a aussi un passé loin du cinéma.

Et nous ne parlons pas de sa scène de catcheur, mais plutôt de son incursion dans le monde de la musique. Il y a plus de 20 ans, il participait à une chanson de Wyclef Jean, membre mythique des Fugees, intitulée ‘It Doesn’t Matter’ dans laquelle sa contribution était plus ou moins testimoniale avec une seule ligne.

Made my historic rap debut (thankfully I didn’t suck😅) Huge shout to all the hip hop & music fans for your HYPE reactions that are straight f*cking fire 🔥🔥🔥🙏🏾👊🏾

Love to my #StrangeMusic USO’s@TechN9ne🐐@therealJoeyCool@TheRealKingIso#FACEOFF

WATCH: https://t.co/1ByD2BCWJo pic.twitter.com/nv9b7OXsAP

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 8, 2021