Dwayne Johnson lâche enfin la vérité : «J’avais l’air un peu ridicule parce que…»

L’acteur a décidé de se préparer physiquement comme un super-héros, laissant de côté les coussinets pour simuler plus de muscles : «Avec moi, ils n’étaient pas nécessaires.»

Quand on parle de Dwayne Johnson, il est inévitable de ne pas faire référence à ses gros muscles, qu’il sculpte année après année avec de longues séances d’entraînement quotidiennes et une alimentation stricte et variée.

Des muscles qu’il a déjà montrés à plusieurs reprises, que ce soit dans un ring de catch ou sur des plateaux de tournage, puisque l’acteur a dû préparer son corps pour certains de ses projets professionnels, comme ‘Black Adam’.

Black Adam’ s’ouvre en Espagne le 21 octobre, et pour cette raison, The Rock n’a pas cessé d’assister à différentes premières à travers le monde pour promouvoir le film, ainsi qu’à des plateaux de télévision tels que ‘The Tonight Show’, où il a fait quelques des aveux sur sa performance, comme le costume qu’il devait porter et qui était initialement rempli de faux muscles :

«Ami, tous les super-héros des films Marvel et DC ont des coussinets pour simuler plus de muscles, mais avec moi, ils n’étaient pas nécessaires. Je dirais trop… C’est pour ça que je dis qu’au début, avec ce rembourrage, j’avais l’air un peu ridicule, j’avais l’air artificiellement gonflé».

Décidé d’enlever le rembourrage et de s’entraîner dans le gymnase

Cette idée n’a pas enthousiasmé l’interprète américain, et c’est pourquoi il a dit à ses réalisateurs qu’il allait avoir des muscles dignes d’un super-héros sans avoir besoin de coussinets :

«Je leur ai demandé d’enlever le rembourrage musculaire, puisque je voulais m’entraîner dur dans le gymnase et apparaître à l’écran dans la meilleure forme de ma carrière.

Et c’est ce qu’il fait ces derniers temps, s’entraînant dans sa salle de gym jusqu’à ce qu’il développe des muscles encore plus gros. Et c’est que, comme il l’a lui-même admis, c’est l’un des plus gros projets de sa carrière d’acteur :

«Je pense que c’est l’un des films les plus importants de ma carrière et j’ai tout donné pour être parfait à l’écran. Et donc j’apparais au cinéma, serré, grand et fort comme jamais. Le costume était comme ma seconde peau.