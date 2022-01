Dwayne Johnson entre déjà dans l’histoire avec son entreprise millionnaire

L’acteur américain s’est avéré être un grand investisseur aux mains de Teremana, la marque avec laquelle il a triomphé dans le secteur de la tequila en 2021.

De grandes stars du monde du sport et de la culture ont également prouvé qu’elles avaient un «as» dans leur manche en affaires, et c’est que malgré le fait que la victoire n’est pas toujours garantie, elles se jettent dans la piscine avec des projets qui peuvent mener à être millionnaires.

C’est le cas de Dwayne Johnson, une potentielle star hollywoodienne qui a décidé d’investir dans sa propre entreprise avec Ken Austin, Jenna Fagnan, Dany García et la famille López de Jalisco.

Si vous êtes déjà entré dans l’industrie du cinéma par la grande porte, vous l’avez également fait avec l’aide de votre marque de tequila, Teremana. Une grande entreprise qui a commencé son parcours en mars 2020 et qui s’engage sur une recette d’une qualité exceptionnelle.

Méticuleusement conçu, en utilisant uniquement de l’ agave Weber bleu mûr et sucré des hauts plateaux de Jalisco, rôti dans des fours en briques traditionnels et distillé dans des alambics en cuivre fabriqués à la main. Un pari sur une tequila dont les notes de dégustation incluent la vanille, l’agave grillé, le chêne et une finale sucrée.

Et c’est qu’après un peu plus d’un an et demi, Dwayne Johnson est très content de son investissement, et ce n’est pas étonnant… car ce 2021 est entré dans l’histoire de l’industrie de la tequila, devenant le plus rapide a grandi en un année d’histoire.

Une pluie de millions pour The Rock

L’acteur a partagé via son compte Instagram une publication sur sa tequila, dont il est extrêmement fier. «C’est officiel et sans précédent. Notre Teremana a vendu plus de 600 000 caisses de neuf litres en 2021, ce qui en fait la tequila à la croissance la plus rapide de l’histoire. Merci d’avoir fait de Teremana votre tequila n°1 et la tequila de l’année», a-t-il commencé. écrit dans sa légende.

Ces données nous ont permis d’obtenir un montant des revenus que The Rock a pu tirer de la vente de son alcool, sans compter les dépenses correspondant à la production et à la distribution.

Une bouteille de 75cl coûte, selon l’un des points de vente répertoriés sur le site Internet de Teremana, environ 32 dollars (ce qui ferait un peu plus de 28 euros au change).

Si à cela on ajoute que ce sont des cartons de neuf litres, les bénéfices s’élèveraient à 336 euros, et si on ajoute à cela qu’il y a 600 000 cartons vendus, cela nous donne un chiffre total d’environ 201 600 000 eurosde gains en 2021.

Un montant dont, bien sûr, les salaires et toutes sortes de dépenses doivent être couverts, mais qui sert de référence pour démontrer ce que l’acteur a réalisé cette année écoulée.

Il convient également de noter qu’à de nombreuses reprises, la tequila a été épuisée en raison de son processus artisanal lent.

Mais, pour mettre encore plus dans la situation, Dwayne Johnson a voulu partager quelques données qui rendent son exploit plus incroyable, par rapport à la tequila de George Clooney.

«La tequila Casamigos de George Clooney s’est vendue autour de 170 000 caisses lorsqu’elle a été rachetée par Diageo pour un milliard de dollars. Teremana a vendu 600 000 caisses en seulement un an, cela met vraiment cette croissance dans une perspective extraordinaire», a-t-il avoué.

Votre nouvel objectif

Désormais, après être devenue l’une des marques les plus acclamées de l’industrie de la tequila, Dwayne Johnson entend se développer à l’international, puisqu’elle ne vendait son alcool que dans certaines régions des États-Unis.