Dusan Vlahovic vivra dans le manoir de Cristiano Ronaldo à Turin (photos)

Après avoir choisi le numéro laissé par le Portugais, le nouvel attaquant de la Juventus a de nouveau emboîté le pas en restant à l’excasa de CR7 et Georgina.

Dusan Vlahovic est devenu un nouveau joueur de la Juventus ce marché d’hiver. Dans sa vidéo de présentation, l’équipe dirigée par Massimiliano Allegri a déjà montré que l’attaquant serbe avait décidé d’utiliser le numéro 7 que Cristiano Ronaldo portait autrefois, mais le numéro de maillot n’est pas la seule chose que le Serbe héritera du footballeur portugais.

Comme Tuttosport l’a révélé, Vlahovic déménagera dans le manoir de Turin où Cristiano vivait accompagné de Georgina et de leurs quatre enfants.

La maison est composée de deux villas contiguës situées dans une rue privée avec une grande sécurité et entourée d’une épaisse végétation qui empêche les curieux d’observer le quotidien des locataires.

Les deux ont des entrées indépendantes, des jardins environnants majestueux et des vues privilégiées sur la ville. «C’est comme si Turin était à vos pieds», disaient-ils à l’été 2018 lorsque Cristiano débarquait dans cette maison.

Sécurité, intimité et beaucoup d’espace

A l’intérieur, protégé par une façade gris foncé, on retrouve un design très avant-gardiste, avec une géométrie linéaire et de grandes fenêtres qui apportent la lumière nécessaire à chacune des pièces.

En revanche, le nombre de chambres et de salles de bains est inconnu, mais grâce aux réseaux sociaux de Cristiano et Georgina, nous avons pu voir la piscine intérieure dont dispose la maison avec un plafond qui simule le ciel étoilé et la salle de sport parfaitement préparée.

De plus, il y a une zone où le Portugais jouait au football avec son fils aîné et une longue piste où il s’entraînait avec son partenaire.

La nouvelle maison de Dusan Vlahovic est entourée de collines, près du fleuve Pô et à proximité de l’une des grandes attractions de la ville : l’église de la Grande Mère de Dieu.

Le Serbe est la nouvelle idole de la ville mais il aura la lourde tâche de venir à bout de l’efficacité buteur d’un Cristiano parti de Turin après avoir marqué plus de 100 buts pour la Juventus.