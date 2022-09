Dusan Vlahovic balance toute la vérité : «J’ai vu Cristiano, Messi et Neymar mais…»

A l’occasion de la récente signature de Dusan Vlahovic avec la Juventus, nous avons commencé à revoir certaines des interviews qu’il a données lors de son aventure avec la Fiorentina. Et on constate que, depuis plusieurs années, il a confirmé le nom de ses trois meilleures références dans le monde du football.

Et non, il n’est pas resté avec Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar ou Ronaldo Nazário. Par style de jeu, le nouveau 7 du club turinois a reconnu que depuis son enfance il se sentait identifié à la fois à Zlatan Ibrahimovic et à Marco van Basten. Et pour le professionnalisme et la mentalité, son modèle est Cristiano Ronaldo.

«Ibrahimovic est mon idole parce que quand j’étais plus jeune, je regardais sa façon de jouer et j’étudiais ses objectifs. Il a marqué tellement de buts incroyables et cela m’a toujours impressionné. En termes de jeu, j’aime beaucoup Zlatan et (Marco) van Basten», a déclaré l’international serbe, selon ce qui a été recueilli (2019) sur la chaîne YouTube de l’ACF Fiorentina.

«Et si on parle de mentalité et de professionnalisme, je dirais Cristiano Ronaldo. Il a tout gagné avec beaucoup de travail. C’est un professionnel incroyable et un exemple à suivre pour tout le monde.

«Travaillez jusqu’à ce que vos idoles deviennent vos rivales», disent-ils. Et bien, Vlahovic peut fièrement se vanter d’avoir déjà affronté Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo dans l’élite. Encore junior, il concourt déjà au plus haut niveau possible.