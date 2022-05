C’est le témoignage anonyme d’une jeune fille de 22 ans qui est follement tombée amoureuse de son père, mais ce dernier abuse d’elle et de ses sœurs sans que leur mère ne soit au courant. Elle a besoin de vos conseils pour sortir de sa solitude.

Elle a écrit : «J’étais très trop proche de mon père. Très jeune, il a commencé à abuser de moi. Au début je ne comprenais pas trop ce qui se passait, je me disais que c’était de l’amour paternel, au fil du temps j’ai commencé à apprécier ce qu’il me faisait.

À 13 ans, je suis tombée enceinte et il m’a convaincue de dire que j’ai plusieurs petits amis et que je ne connaissais pas l’auteur de ma grossesse. Ma mère s’est mise dans tous ses états et mon père s’est acharné sur ma mère en lui rejetant la faute, qu’elle ne m’a pas bien éduquée.

Après mon accouchement, j’ai commencé à aimer sérieusement mon père. Je le voyais comme un mari, je suis allée jusqu’à jalouser ma mère. Mes 2 grossesses qui ont suivi, je collais toujours la grossesse à un petit ami du dehors sous le commandement de mon père, mais à chaque fois ils ont nié la grossesse.

J’ai 22 ans aujourd’hui avec 3 enfants, tous conçus avec mon propre père. Je ne sais pas si ma mère est au courant de quelque chose, mais je ne l’ai jamais soupçonnée d’être au courant de quoi que ce soit.

Depuis des années, je voyais mon père comme un mari, je pensais qu’il m’aimait sincèrement et qu’on finirait par fonder une famille, mais ce que j’ai vu récemment m’a totalement choquée et bouleversée.

Je l’ai surpris en train de faire la même chose à ma petite sœur de 11 ans, il m’a trahi et dégoûté, il est en réalité un pervers et j’ai envie de le dénoncer, porter plainte contre lui si c’est possible. Mais j’ai très peur pour ma mère, car elle est très fragile», aidez-moi.