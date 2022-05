Dubaï : mort du président en plein scandale de Porta Potty 

Il vient d’arriver au PSG, malgré sa mauvaise saison, il veut toujours rester. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma qui a évoqué sa première saison difficile avec le Paris Saint-Germain et son erreur très médiatisée contre le Real Madrid.

Le gardien de but italien de 23 ans a connu des moments difficiles après son transfert gratuit controversé vers les géants français l’été dernier. Il a quitté Milan après sept ans et il est juste de dire que les fidèles Rossoneri ne l’ont pas manqué cette saison en raison de l’impact immédiat de Mike Maignan. S’adressant à l’AFP, Donnarumma a d’abord évoqué son avenir et son désir de rester au PSG.

«Je veux rester au PSG. Je suis content de mon premier trophée sous le maillot du Paris Saint-Germain. Je suis très fier d’appartenir à ce club qui est très ambitieux et qui vise toujours plus haut. Quand je suis arrivé, je n’ai pas ressenti la pression des Championnats d’Europe, même si ça n’a pas été facile de s’installer».

Il a évoqué la difficulté de partager la place de titulaire avec l’ancien joueur du Real Madrid Keylor Navas. «Ça n’a pas été une saison facile, je sais que je peux faire plus, j’ai joué la moitié des matches et je n’ai pas pu donner le meilleur de moi-même, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club».

Le gardien italien a ensuite commenté s’il partagerait à nouveau la place de titulaire la saison prochaine. «Non, je ne pense pas que ce sera comme ça. Le club fera des choix. J’ai une super relation avec Keylor, on est deux bons gars, on comprend la situation, mais c’était difficile pour lui aussi. Disons que nous l’avons fait, avec l’aide de tout le groupe et avec la compréhension entre nous».

Donnarumma a repensé à son erreur très médiatisée en Ligue des champions contre le Real Madrid.

«Je ne me sens pas coupable, pas du tout. Nous savons ce qui s’est passé, le but n’était pas un but régulier, mais nous aurions pu mieux gérer le reste du match. Mais maintenant, nous devons regarder vers l’avenir, le passé appartient au passé, nous ne pouvons rien faire pour revenir en arrière et rejouer au football de la Ligue des champions.

«L’année prochaine, nous montrerons à tous qui nous sommes. Nous avons les moyens de gagner en Europe, mais cela ne doit pas devenir une obsession. L’obsession ne nous mènerait nulle part, nous devons juste rester calmes, faire ce que nous savons faire, jouer au football, travailler et les résultats viendront».