Dubaï : désormais 3 mois de prison pour les femmes qui fouillent le portable de leur mari

Dimanche prochain, le Sénégal affronte la Guinée Équatoriale pour le compte des quarts de finale de la CAN 2021. Avant le jour, le capitaine équato-guinéen Carlos Akapo a adressé à Sadio Mané et au Sénégal quelques mots déplacés dans un ton cocasse.

En effet, après la qualification de la Guinée Équatoriale, le Nzalang Nacional a fêté sa victoire en équipe. Lors de la célébration, le capitaine Carlos Akapo s’en est pris au Sénégal et à Sadio Mané dans une vidéo direct partagée sur le réseaux sociaux. «Le Sénégal et Sadio Mané me mangent les c**uilles !», s’est lâché le joueur d’Elche, selon Actu Cameroun.