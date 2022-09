Droits humains : la junte malienne rejette les accusations de l’ONU

La junte malienne a rejeté en bloc vendredi 2 septembre les accusations «tendancieuses» selon elle de massacre et de violations des droits humains portées par la mission de l’ONU dans le pays contre les forces armées.

«Les allégations sont très souvent tendancieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires, ne s’appuyant sur aucune preuve tangible et souvent faits sous la menace des groupes terroristes», a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un document diffusé sur les réseaux sociaux après la publication mercredi d’une note trimestrielle de la mission de l’ONU au Mali (Minusma) sur les droits humains.