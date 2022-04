Drogba : «Je pense que j’ai toutes les chances de gagner…»

Malgré un talent indéniable et une vaste expérience du football européen, Samuel Umtiti est l’un des joueurs les plus critiqués par les supporters du FC Barcelone, qui, en plus de remettre en cause sa mauvaise forme, répudient également ses pires attitudes personnelles.

Malgré le fait que le joueur français entretienne des relations très cordiales avec ses coéquipiers dans le vestiaire, son traitement des supporters laisse à désirer, car en plus d’avoir quelques problèmes d’ego, le joueur a attiré l’attention des médias sur plusieurs occasions d’adopter des attitudes grossières et même agressives.

Le dernier affrontement entre Samuel Umtiti et les fans de Blaugrana s’est produit au milieu de la semaine dernière, lorsque le véhicule du joueur a été encerclé alors qu’il sortait des installations par un groupe de fans, qui voulaient obtenir des autographes et des photos.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir comment le Français s’occupe patiemment des fans de Barcelone, cependant, sa patience s’est épuisée après qu’un enfant ait frappé sa fenêtre plusieurs fois.

L’agressivité de Samuel Umtiti inquiète

Samuel a réagi de la pire des manières et a crié après le petit garçon d’une manière inappropriée sans se soucier que d’autres fans l’enregistrent. «Je te vois, je te vois, ne touche pas», a lancé le défenseur, très délicat avec ses voitures de luxe.

Ce n’est pas la première fois que Samuel Umtiti est impliqué dans une situation de ce type, car à la fin de l’année dernière, il a également adopté une attitude intimidante avec un groupe de fans qui lui ont barré le chemin sur l’une des avenues les plus fréquentées de Barcelone.