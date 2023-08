Drogba écarte Messi et Cristiano : «Ce sont les trois meilleurs joueurs de l’histoire…»

En 2019, Rio Ferdinand demandé à Didier Drogba de désigné son top 3 des plus grands joueurs de l’histoire. La réponse de la légende de la Côte d’Ivoire a étonné plus d’un, puisqu’il n’a pas cité Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Dans le classement qu’il a terminé il y a quelques années, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, quadruple champion de Premier League, n’a trouvé aucune place pour des personnalités comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Pelé.

La légende de Chelsea s’est retrouvé avec la force et les ressources déterminantes de Ronaldo Názario, la classe et l’élégance de Zinedine Zidane et l’héritage unique construit par Diego Armando Maradona.

Il a basé ses choix sur ce qu’il pouvait suivre de plus près, car El Diego était sa plus grande idole d’enfance et Zizou et R9 étaient les plus hautes références de toute leur génération.

«Mon TOP 3 des plus grands footballeurs (de tous les temps) ? Maradona parce qu’il m’a donné la passion du football. Ronaldo Phenomenon parce qu’il a changé le jeu pour tous les avant-centres. Et Zidane, l’artiste», a souligné Drogba.