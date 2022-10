Drew Barrymore lâche la vérité : «Je le jure. Je n’ai pas fait l’amour depuis quelques années parce que…»

L’actrice, qui a affirmé n’avoir eu aucun type de relation sexuelle depuis 2016, a déclaré qu’«elle n’en a pas besoin et que ce n’est pas sa priorité».

Dans son dernier post sur le blog auquel elle consacre du temps pour capter ses pensées et ses réflexions, l’actrice Drew Barrymore n’a eu aucun scrupule à avouer qu’elle n’a pas eu de relation sexuelle depuis 2016 car elle ne la considère pas comme une priorité chez elle. la vie courante.

«Depuis que je me suis séparé, je n’ai pas pu avoir de relation intime. J’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler sur moi-même et d’apprendre à devenir parent.” «Je suis à un endroit complètement différent de ma vie et peut-être que dans un proche avenir j’aurai une relation. Mais ça n’a tout simplement pas été ma priorité», a ajouté l’interprète de films comme ET L’extraterrestre ou Grey Gardens.

Bien qu’il ait défendu sa position, Barrymore a voulu exprimer qu’il comprend les gens qui «sortent d’un mariage ou d’une relation et se retrouvent dans un proche avenir dans un autre».

«Il n’y a rien de mal! Pas du tout. Je ne juge pas! Je célèbre votre voyage. Parce que pour certaines personnes ça marche vraiment, mais pas pour moi», a-t-il précisé.

Dans cette profonde réflexion, l’interprète laisse tomber que son histoire sentimentale a pu l’influencer. «Quand tu grandis et que tu es marié avec des enfants et que tu penses que tu vas juste être avec cette seule personne pour le reste de ta vie et que ça n’arrive pas ? Cela m’a profondément secoué, c’est un euphémisme.»

En plus d’appliquer son nouveau point de vue sur le sexe au présent, Drew Barrymore en a profité pour regretter de ne pas avoir eu cette perspective depuis sa jeunesse.

«Maintenant, parce que je ne peux pas entrer dans la machine à voyager dans le temps et changer mon histoire», a-t-il écrit à propos de l’ enfance difficile qu’il a vécue et à laquelle il attribue la recherche constante d’excitation et de plaisir.

«J’aurais aimé quand j’étais plus jeune avoir la chasteté et la considération que j’ai de l’intimité maintenant en tant que femme de presque 48 ans», a-t-il tranché sur le sujet.

«Mon point de vue sur le sexe a changé»

L’actrice américaine de 47 ans a été mariée trois fois et a eu au moins un autre partenaire connu avec qui elle ne s’est pas mariée. De la dernière de ses relations sont nées ses deux filles, Olive et Frankie.

«Je ne suis pas une personne qui a besoin de sexe et qui doit sortir et s’identifier à des gens de ce niveau . Je suis quelqu’un qui est profondément engagé à favoriser la façon dont les filles, mes filles et moi-même en tant que femme sont censées fonctionner dans ce monde.

Dans son texte, Drew Barrymore se remémore aussi ses thérapies psychologiques pour arriver à une conclusion qu’il défend bec et ongles : «le sexe n’est pas l’amour». «Nous méritons tous de l’amour et nous devrions tous donner de l’amour, mais l’amour et le sexe ne sont tout simplement pas la même chose», a-t-il conclu.