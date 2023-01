Drake nie avoir eu des relations sexuelles non protégées avec une femme

La femme a accusé le rappeur de l’avoir abandonnée sans aucun moyen de rentrer chez elle après l’avoir prétendument volée pour le rencontrer

Drake est l’un des chanteurs les plus connus au monde. Ses succès sont toujours dans les charts, mais dernièrement, sa vie en dehors du studio d’enregistrement est beaucoup plus présente dans les médias.

Le rappeur est souvent au centre des blagues en raison de sa malchance avec les paris, mais maintenant il fait la une des médias en ligne en raison d’une affaire beaucoup plus scandaleuse.

Le chanteur a été accusé par une jeune femme sur TikTok d’avoir eu des relations sexuelles non protégées avec elle.

La vidéo, qui peu de temps après avoir été publiée est devenue virale sur TikTok, montre une femme expliquant ce qui s’est passé. Elle prétend monter dans un jet privé, se rendre au manoir de Drake et signer un accord de confidentialité.

«Après avoir regardé un film, nous avons couché ensemble, mais il n’a pas utilisé de protection», a déclaré la femme. «C’était un peu bizarre mais je me suis laissé emporter.»

Drake nie les accusations de la femme

Après avoir été accusé d’avoir eu des rapports sexuels non protégés, et même d’être devenu agressif lors de l’enregistrement et d’avoir laissé la jeune femme bloquée sans moyen de rentrer chez elle, Drake a voulu hausser le ton et nier que cette situation se soit produite. C’est par le biais d’une stories Instagram où le rappeur a répondu à la jeune fille.

Drake a écrit : «Jamais rencontré. Jamais parlé. Jamais volé.» Il a ajouté: «J’espère que les gens commenceront à faire plus avec la vie qu’on nous donne, c’est triste ici».