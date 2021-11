Drake : le rappeur à le «cœur est brisé» après avoir joué au concert de Travis Scott

Hailey Baldwin modélise des ensembles de lingerie sexy en édition limitée pour Victoria’s Secret dans le cadre d’une nouvelle campagne, le collectif VS, pour «produire un changement positif».

Hailey Baldwin est l’une des égéries d’un nouveau collectif pour la marque de lingerie Victoria’s Secret. Le mannequin, 24 ans, porte une série de pièces de vacances en édition limitée pour la nouvelle campagne partagée le lundi 8 novembre. Parmi elles, un ensemble de lingerie sexy en noir et blanc avec du satin et des volants.

Les autres couleurs des ensembles de quatre pièces comprennent un violet doux et un rouge, et un violet royal plus foncé avec du noir. Chaque ensemble est livré avec une robe en satin et un masque pour les yeux assortis, comme on le voit sur les photos de la campagne.

Le nouveau collectif, baptisé VS Collective, rassemble un groupe de «partenaires pionniers» avec un «objectif commun de conduire un changement positif», selon la marque de lingerie.

Hailey est l’une des huit femmes aux «parcours, intérêts et passions uniques» sollicités pour aider la marque à créer des pièces «révolutionnaires».

Elle est accompagnée du mannequin Adut Akech, de la photographe Amanda de Cadenet, de la skieuse acrobatique Eileen Gu, de l’actrice Priyanka Chopra, de la footballeuse Megan Rapinoe, du mannequin Paloma Elsesser et de l’actrice Valentina Sampaio.

Sur Instagram lundi, Hailey a célébré la nouvelle avec une photo d’elle en gros plan pour la campagne. «Je suis si heureuse d’annoncer que je rejoins le @victoriassecret #VSCollective – une plate-forme permettant aux femmes fortes d’utiliser leur voix de manière authentique», a-t-elle légendé le message.

«J’ai hâte de collaborer avec VS dans ce voyage et tout à venir !» Son mari Justin Bieber, qui elle a été mariée à depuis 2018, fièrement nouveau partagé le poste sur son histoire Instagram.

Pour célébrer le nouveau collectif, le mannequin a parlé lundi à InStyle de son enthousiasme à rejoindre la campagne. «Je suis vraiment excité et honoré de rejoindre le collectif VS», a déclaré Hailey au magazine.

«C’est formidable de faire partie d’un groupe incroyable de femmes qui contribuent à l’avenir de la marque tout en continuant à défendre toutes les femmes.» Elle a également parlé de ses projets de vacances à venir avec sa famille.

«J’adore les vacances !» dit Hailey. «C’est quand je me concentre vraiment sur le fait de passer du temps avec les gens que j’aime et de célébrer ou de créer des traditions. C’est aussi un moment si important pour être réfléchi et donner. Ma partie préférée de la période des Fêtes est de réunir tout le monde, de manger de la nourriture délicieuse et de passer du temps avec les gens que j’aime.