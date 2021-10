Drake contre : le débat sur Michael Jackson réglé par le prince fils du roi de la pop

Drake a peut-être passé la majeure partie de l’été à faire la guerre à Kanye West, mais il s’est retrouvé face à Michael Jackson le mois dernier grâce à un tweet de Billboard posant la question : qui est le plus gros à son apogée — Drake ou MJ ?

Le débat s’est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les salons de coiffure alors que les fans du 6 Dieu et du roi de la pop plaidaient leur cause.

Les fans de Drake ont souligné qu’il avait récemment battu le record du Billboard Hot 100 de Michael Jackson pour le plus grand nombre de succès dans le top 10 d’un album.

Certified Lover Boy a remporté neuf des 10 premières places du classement, éclipsant le précédent record de MJ de sept de Thriller de 1982 .

En plus de cela, CLB a établi des records de streaming élevés sur Spotify et Apple Music (chiffres supérieurs précédemment publiés par Drake lui-même), qui s’ajoutent aux dizaines de milliards de flux de la superstar de Toronto.

Les partisans de Michael Jackson, quant à eux, ont refusé d’accepter toute idée que son règne en tant que roi de la pop dans les années 80 et 90 sera jamais dépassé.

Comme les fans l’ont souligné, MJ a toujours l’album le plus vendu de tous les temps ( Thriller, qui aurait vendu plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde), il a fait tomber les barrières raciales chez MTV et sa simple présence suffisait à faire perdre conscience aux fans.

«Micheal Jackson avait des hommes adultes qui s’évanouissaient et il ne fait rien mais reste là», a déclaré un fan de manière hilarante.

Maintenant, le débat Drake contre Michael Jackson a atteint le fils aîné de MJ, Prince Jackson, qui a pesé sur le sujet brûlant mercredi 6 octobre. Cela ne devrait pas surprendre avec qui il roule.

«Je veux dire, tout le monde a sa propre définition du grand, et tout le respect pour Drake pour tout ce qu’il fait», a déclaré le joueur de 24 ans à TooFab lors de ses déplacements à Los Angeles. «Mais ce que mon père et ma famille ont accompli à l’époque où ils l’ont fait, il est très peu probable qu’il ne soit plus jamais égalé.»

Drake n’a pas encore répondu au débat, mais il n’est peut-être pas si prompt à se soumettre humblement au roi de la pop. Après tout, il s’est comparé à Michael Jackson sur son dernier album.

«Je ne sais pas si vous savez, mais je suis en fait Michael Jackson / L’homme que je vois dans le miroir est en train de devenir platine», a-t-il rappé sur le morceau Certified Lover Boy «You Only Live Twice», avec Rick Ross et Lil Wayne.

Couronner Drake le prochain Michael Jackson est cependant un geste risqué. Il suffit de demander à Fat Joe, qui s’est attiré les foudres de Twitter lorsqu’il a qualifié Drake de «Michael Jackson de cette époque» plus tôt cette année.