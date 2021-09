Dr Dre a reçu l’ordre de verser encore plus de millions à une femme étrangère

The Weeknd a été poursuivi par Epikker – le duo de production de Suniel Fox et Henry Strange – pour violation du droit d’auteur impliquant son single à succès de 2018 «Call Out My Name», selon Pitchfork.

Une plainte aurait été déposée devant un tribunal fédéral californien vendredi 17 septembre, alléguant que The Weeknd, Nicolas Jaar et Frank Dukes ont plagié le morceau d’Epikker «Vibeking» en 2015 avec la chanson My Dear Melancholy.

Prétendu être «de façon frappante et/ou substantiellement similaire, sinon identique», le procès souligne des similitudes musicales et dit que «Call Out My Name» a été créé «sans licence, autorisation ou consentement des plaignants».

«Les deux œuvres sont dans une tonalité mineure», lit-on dans le costume. «Les deux œuvres sont dans un 6/8 mètre, ce qui est moins courant dans la musique populaire. Les deux œuvres sont jouées à un tempo similaire. Et les deux œuvres utilisent des caractéristiques d’electronica, d’ambiance, de pop, de hip hop, de rock et de R&B pour obtenir un son atmosphérique et mélancolique particulier.

L’avocat Stephen M. Doniger a ajouté: «The Weeknd n’est pas étranger aux accusations de contrefaçon, et celle-ci est probablement la plainte la plus flagrante contre lui et son équipe à ce jour. Epikker (Suniel et Henry) travaille avec de nombreux artistes de l’industrie et a été profondément déçu de découvrir la copie libérale de ‘Vibeking’, une chanson originale d’Epikker qui a été partagée de bonne foi avec The Weeknd il y a des années, dans ‘Call Out My Name.’ Nous sommes impatients de mettre ces faits en lumière et d’obtenir une indemnisation et un crédit raisonnables pour Epikker.»

Epikker prétend avoir la preuve qu’ils ont envoyé «Vibeking» par courrier électronique au DJ et ingénieur de lecture de The Weeknd, PNDA, selon Law360. Ils disent que le PNDA leur a dit que The Weeknd a dit que c’était «le feu», mais le DJ a également suggéré qu’il n’allait pas les créditer pour leur travail.

«Je vais juste dire à [The Weeknd] que notre équipe de production a écrit le morceau. Frais?» PNDA aurait écrit. «Ou tu as une autre idée ? Je ne veux juste pas dire : ‘Hé, [Strange] a écrit ça’, alors qu’il ne te connaît pas.

Strange prétend qu’il a répondu: «[The Weeknd] me connaît. Dites les deux. [Étrange] avec Ponytail que vous avez rencontré lors de la tournée de Drake. Qui fait partie de notre équipe de production.

«Call Out My Name» a culminé au n ° 4 du Billboard Hot 100 et compte plus de 836 millions de flux Spotify, le clip enregistrant également plus de 701 millions de vues YouTube. L’EP, My Dear Melancholy, a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 avec environ 169 000 unités équivalentes à un album.