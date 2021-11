Doubs : un homme découvre une bombe dans sa boîte aux lettres

Mercredi 10 novembre, un homme a ouvert la boîte à lettres de son domicile situé à Besançon, dans le Doubs.

A l’intérieur, il a découvert un colis accompagné de timbres en francs non oblitérés. Il l’a ouvert et a trouvé des fioles en verre, une bouteille et un aérosol, le tout lié par des fils. Intrigué, il a alerté les forces de l’ordre.

Les démineurs, arrivés sur lieux, sont parvenus à désamorcer cette bombe artisanale. L’engin contenait 29 fioles remplies d’un liquide inflammable et 1,5 kg d’ammonal, un explosif utilisé pendant la Première Guerre mondiale.

L’homme visé a eu la vie sauve car le dispositif du déclenchement de la bombe n’a pas fonctionné. Car l’engin était censé exploser à l’ouverture du colis.

Les enquêteurs tentent aujourd’hui d’identifier le ou les expéditeurs de ce colis piégé. L’homme visé, âgé de 47 ans, est inconnu des services de police.