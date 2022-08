Dortmund : un joueur accusé d’avoir agressé sa femme enceinte

Après la signature de Désiré Azankpo, plusieurs médias annonçaient que c’est grâce à Sadio Mané que son ami s’est signé au Bayern Munich. L’international béninois a apporté des éclaircissements sur sa signature.

Reconnaissant l’impact de son ami sur son transfert, Azankpo a brisé le silence pour rétablir la vérité sur son transfert. Désiré s’est exprimé sur le média francais Le Républicain Lorrain.

«J’étais en vacances avec Sadio Mané et les dirigeants du Bayern l’ont appelé pour qu’il vienne signer son contrat. Du coup, on est parti ensemble. J’ai tout simplement accompagné mon pote dans un moment important de sa carrière.

Entre la visite médicale, les discussions dans les bureaux, etc, la journée a été assez intense. Du coup, en fin d’après-midi, on s’est posé, on a discuté tranquillement avec l’un des directeurs sportifs.

Il me demande ce que j’allais faire cette saison. Je lui explique qu’il y a une clause qui me libère de mon contrat avec Dunkerque en cas de relégation.

Donc, je lui dis que je suis libre et que s’il me donne un ballon je tape dedans (sourire). C’était une petite blague, comme ça… Il rigole et me demande si j’étais sérieux.

Évidemment ! Du coup, il prend son téléphone, discute avec quelqu’un deux minutes, raccroche et me dit : “T’as entraînement dans deux heures. On va voir ce que tu vaux !” A mon tour de rigoler et de lui demander s’il est sérieux ! Il l’était ! On y va (rire).», raconte Azankpo sur les contours de son transfert avant de clarifié le rôle de Sadio Mané.

«Après, j’ai lu et entendu pas mal de commentaires disant que c’est Sadio Mané qui a amené son pote au Bayern. Ce n’est pas la vérité ! Évidemment, si je ne l’accompagne pas le jour de sa signature, l’histoire n’existe pas.

Mais j’ai l’impression qu’on m’enlève le mérite d’avoir réussi à convaincre les dirigeants du Bayern alors que j’ai charbonné pendant deux semaines.

Je sais que le nom de Sadio fait vendre, mais le Bayern ne t’offre pas un contrat juste pour te faire plaisir. Surtout deux ans ! Un club comme ça ne fait pas de cadeau…», explique Désiré.