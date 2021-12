Dortmund ouvre la porte de sortie à Haaland : voici la valeur de sa clause

La position de Mohamed Salah dans les 30 nominés au Ballon d’Or 2021 continue d’attirer l’attention des grands joueurs. Dans un entretien avec l’Athletic, Alan Shearer a défendu les valeurs du joueur égyptien.

L’ancien international anglais Alan Shearer n’a aucun doute et désigne Mohamed Salah comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. L’attaquant égyptien de 29 ans a connu une saison sensationnelle à Liverpool et compte déjà 20 buts et 9 passes décisives en 21 matchs.

«Année après année, semaine après semaine, Salah s’exhibe de manière magique. Comment il n’a obtenu que la 7e place du vote du Ballon d’Or est tout simplement inexplicable. En ce moment, il est le meilleur joueur du monde, point final».

«Il joue comme il est et dans la meilleure ligue du monde, où se trouvent les meilleures équipes. Que ce soit contre Man.City, Chelsea, l’Atlético Madrid ou Milan, il se dit présent et apparaît toujours. Il y a une obsession compréhensible pour Ronaldo et Messi mais si je devais choisir un joueur pour mon équipe je n’aurais aucun doute : Salah», a analysé l’ancien buteur dans des déclarations à l’Athletic .