Dortmund confirme l’intérêt du Real Madrid pour Haaland

L’attaquant polonais du Bayern Münich, s’il marque deux buts supplémentaires, peut dépasser le record de Cristiano Ronaldo pour le plus grand nombre de buts marqués en une année civile.

La fin d’une année 2021 exigeante approche pour la planète football. Et c’est le moment des bilans annuels, et en eux les enregistrements sont inclus.

Pour un footballeur dont l’année a été brillante d’un point de vue individuel, c’est pour Robert Lewandowski. Le footballeur polonais, qui a perdu le Ballon d’Or aux mains de Messi, mais qui clôture le parcours avec un bilan extrêmement positif. et toujours avec un défi.

Comme par exemple, ce que ce sera de battre pas moins que Cristiano Ronaldo dans un record qu’il détient depuis près d’une décennie.

Lewandowski a marqué 68 buts (entre le club et l’équipe nationale) jusqu’à présent en 2021 et est à un but des 69 que CR7 a atteints en 2013, l’année civile au cours de laquelle les Portugais ont marqué le plus de buts. C’était quand les Portugais ont joué pour le Real. Madrid et l’équipe de football du Portugal.

Le record de Cristiano à battre remonte à son passage au Real Madrid

Ce vendredi 17 contre Wolfsburg pour la 17e date de Bundesliga si Lewandowski marque un but il l’égalera à Cristiano et, s’il en marque deux, il le dépassera.

Il convient de noter qu’aucun d’eux n’est proche du plus haut score de buts en une année civile, qui est Lionel Messi en 2012, avec 91 buts en 69 matchs (79 avec le FC Barcelone et 12 autres avec l’équipe argentine).

Combien de buts Lewandowski a-t-il marqué au cours de sa carrière

La saison 2021/2022 de Robert Lewandowski est la parfaite continuation de ses excellentes saisons 2019/2020 et 2020/2021, maintenant le niveau qui le maintient en tant que joueur et commence à mériter un Ballon d’Or grâce à sa persévérance, son incroyable buteur moyenne qui dépasse (pour l’instant) la moyenne de plus d’un but par match. L’attaquant polonais a marqué un total de 513 buts jusqu’à présent dans sa carrière. Un vrai tueur de zone.