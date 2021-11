Donnarumma meilleur gardien du monde : sa réaction chaude

Découvrez le grand vainqueur du Ballon d’Or 2021, le trophée individuel le plus prisé au monde.

Le grand gagnant de cette édition 2021 est Lionel Messi

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

