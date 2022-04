Donnarumma a rompu le silence : il a raconté ce qui s’est passé contre le Real Madrid

Un mois s’est écoulé depuis cette nuit au Santiago Bernabéu, mais peut-être que Gigi Donnarumma n’oubliera jamais ce qui s’est passé et la folie qu’elle a déclenchée avec son erreur contre le Real Madrid. À partir de cette décision, le Paris Saint Germain a commencé son chemin vers l’élimination de la Ligue des champions.

Et un mois plus tard, l’Italien a rompu le silence, rappelant ces moments : «C’était dur, c’était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que, malheureusement, c’est comme ça que le football peut être. passer à autre chose et nous nous en sortons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que de grands joueurs».

Dans le même ordre d’idées, Donnarumma a ajouté : «Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous devons aussi regarder vers l’avenir et bien terminer cette saison. Nous devons apporter de la joie à nos fans, trouver du plaisir à jouer, et c’est ce que nous voulons et nous faisons»

En revanche, Donnarumma a assuré que ce qu’il a vécu lui servira dans un futur proche : «Décidément quand on éprouve une déception aussi forte, on va essayer de comprendre pourquoi c’est arrivé et à partir de là on ne peut que devenir encore plus fort.

Je sais que je suis jeune, mais je sais aussi que cela fait partie de mon apprentissage. C’est ce que nous devons tous faire. Nous devons être encore plus forts en tant qu’équipe et aller de l’avant. Et pour cette fin de saison, réfléchissez match par match».

Pour conclure, il a déclaré : «C’est important pour nous parce que c’est notre objectif. Ce serait le dixième titre de l’histoire de ce club, évidemment c’est très important pour nous de bien finir et de le gagner.»