Donnarumma à propos de Messi : «Rater un penalty arrive à tout le monde mais…»

Bien qu’il n’ait pas été en réussite face à Thibaut Courtois mardi soir sur son penalty manqué lors de la victoire du PSG acquise face au Real Madrid (1-0), Lionel Messi peut compter sur le soutien de Gianluigi Donnarumma en plus de celui de Mauricio Pochettino.

«Sur Leo je n’ai rien à dire. Rater un penalty arrive à tout le monde, et on sait qui est Leo Messi. Mais on a aussi beaucoup de grands joueurs qui peuvent faire la différence et ce soir, c’était au tour de Kylian.

Mais tous les joueurs ont fait un match incroyable» a affirmé Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG titularisé par Pochettino mardi soir, au micro de Sport Mediaset et dans des propos relayés par CulturePSG.