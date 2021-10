Donald Trump : l’ancien président américain annonce le lancement de son propre réseau social

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont éperdument amoureux après leurs fiançailles de conte de fées, poursuivant leur séquence de PDA à Montecito, en Californie.

Faisons le durer pour l’Eternité! Les tourtereaux Kourtney Kardashian, 42 ans, et Travis Barker, 45 ans, étaient aux anges après leurs récents fiançailles, aperçus en train de se promener dans Montecito, en Californie, le lundi 18 octobre, en train de profiter de baisers passionnés pour célébrer leur amour.

Sur les photos, prises après que Travis ait posé la question dimanche, on peut voir le couple devenir plus confortable que jamais, se tenant la main, s’embrassant et partageant de doux baisers ensemble en tant que couple sur le point de se marier.

Pour la promenade, Travis portait son style signature d’inspiration punk-rock de jeans noirs et une veste en cuir noir recouverte de patchs et de clous sur un t-shirt blanc, complétant le look avec un bonnet noir.

Kourtney a assorti son prince pop punk à un sweat à capuche noir surdimensionné avec des clous sur la capuche et de hautes bottes en cuir noir. La magnat de la beauté Poosh accessoirisée d’un sac à main noir miniature et de nuances sombres – oh, et son magnifique énorme rocher bien sûr!

Le duo s’est embrassé et a posé pour des photos près des voies ferrées qui faisaient partie de la conception du Rosewood Beach Hotel à Montecito où le couple s’est fiancé.

La star de L’incroyable famille Kardashian et son fiancé batteur de Blink-182 sont connus pour leurs aventures remplies de PDA, prenant plusieurs vacances ensemble et publiant de nombreuses photos pour les occasions.

Ce n’est pas une surprise pour les fans que les amoureux le vivent après leurs fiançailles – nous avons hâte de voir d’autres photos adorables de l’heureux couple !

Bien que les fiançailles semblaient être arrivées relativement rapidement – ils n’ont rendu les choses «officielles sur Instagram» que peu de temps après la Saint-Valentin – Kourtney et Travis se connaissent depuis des années.

Les noces à venir du couple seront les premières pour Kourtney. Même si elle était en couple avec Scott Disick, le père de ses trois enfants Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans, depuis un certain temps, ils ne se sont jamais mariés.

Travis, en revanche, a déjà été marié deux fois : d’abord avec l’auteur Melissa Kennedy de 2001 à 2002, puis avec l’ancienne reine de beauté Shanna Moakler de 2004 à 2008. Il partage deux enfants, filsLandon, 18 ans, et sa fille Alabama, 15 ans, avec Shanna.