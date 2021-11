Donald Trump Jr sèchement critiqué pour avoir insulté LeBron James

L’acteur américain continue de parler avec ses mémoires, et cette fois, il a gagné en pertinence pour son pire épisode sentimental.

Les souvenirs de Will Smith permettent de montrer le côté le plus méconnu de l’acteur à succès, qui tout au long de sa carrière, et surtout dans sa vie privée, a traversé toutes sortes de situations, dont certaines difficiles à croire.

Au cours des dernières heures, ce qu’il raconte sur ses traumatismes sexuels a pris une importance particulière, laissant quelques phrases qui ont surpris ses millions de followers.

Sa pire scène sentimentale

Motivé par sa rupture avec Mélanie, l’acteur a traversé une étape pleine de problèmes sentimentaux, étant l’un de ses pires moments. «Au cours des mois qui ont suivi, je suis devenu une hyène du ghetto», commence-t-il par avouer.

«J’ai développé une réaction psychosomatique à l’orgasme. Il pouvait littéralement bâillonner et parfois même vomir», a-t-il avoué à propos de cette étape dans laquelle il a eu des relations sexuelles débridées.

Et c’est que Will Smith explique dans ses mémoires que c’est précisément la pratique effrénée des relations sexuelles avec laquelle il a tenté de surmonter ce manque d’amour, en en faisant même un autre de ses problèmes.

«J’espérais par Dieu qu’un bel étranger était ‘l’ultime’ qui ferait disparaître cette douleur, mais invariablement, j’étais là, vomissant et malheureux. Et le regard de la femme a encore plus approfondi mon agonie», raconte-t-il.

Cet épisode a une nouvelle fois surpris ses millions de followers, qui ont appris ces dernières semaines de nombreux détails de la vie de l’acteur, comme ses pensées suicidaires alors qu’il n’était qu’un adolescent, ou sa relation compliquée avec son père, qu’il considérait même tuer pour résoudre les problèmes qu’il avait avec sa mère.

Cependant, cet épisode et d’autres ont réussi à les surmonter : «Ce que j’ai fait, c’est me vider l’esprit, me faire savoir qu’il est normal d’être qui je suis et d’être qui je suis. Dans mon esprit, à cause de mon éducation chrétienne, même mes pensées étaient des péchés», dit-il.