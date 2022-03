Donald Trump : «J’ai dit à Vladimir Poutine : ‘si tu fais ça, je bombarde Moscou’, et il m’a cru»

Donald Trump a été enregistré décrivant Vladimir Poutine comme son «ami» dans une conversation téléphonique avec le golfeur professionnel John Daly.

«Vous savez, c’était un de mes amis. Je m’entendais très bien avec lui», a déclaré l’ancien président à l’athlète sur haut-parleur, comme l’a enregistré une vidéo virale, rapporte The Independant.

Lors de cet appel téléphonique avec John Daly, qui est un républicain et un fervent partisan de Trump, l’ancien président a fait savoir que s’il était encore président, le dirigeant russe n’oserait pas envahir l’Ukraine.

«Ils disent tous, oh, c’est (la Russie, ndlr) une puissance nucléaire, c’est comme s’ils avaient peur de lui (…) Mais c’était un de mes amis, vous savez. On s’entendait très bien. Je lui ai dit: ‘Vladimir, si tu fais ça, je bombarde Moscou’. Et il m’a cru, peut-être à 5 ou 10%, mais c’est plus que suffisant», a déclaré Donald Trump.

«Il ne l’a pas envahi (l’Ukraine, ndlr) pendant mon mandat. Il savait qu’il ne pouvait pas faire ça», a ajouté Donald Trump.

L’invasion russe de l’Ukraine en est maintenant à son 12e jour. Les Nations Unies ont estimé qu’au moins 227 civils ukrainiens ont été tués et que plus de 1,2 million ont fui le pays. Dimanche, des informations ont révélé que des soldats russes tiraient intentionnellement ou accidentellement sur des évacués.