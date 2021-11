Donald Trump coule Alec Baldwin et l’accuse de meurtre : «Il y est pour quelque chose»

Ariana Grande était fiancée à Pete Davidson avant de se marier avec son mari Dalton Gomez, mais elle n’est pas déconcertée par sa nouvelle histoire d’amour avec Kim Kardashian.

Ariana Grande, 28 ans, est plus heureuse que jamais et n’a apparemment pas fait attention à qui son ex-fiancé Pete Davidson est amoureux.

Le comédien de Saturday Night Live de 27 ansa été aperçu à plusieurs rendez-vous romantiques avec Kim Kardashian, 41 ans, cependant, le chanteur de «Into You» est imperturbable.

«Pete et Ariana sont tous deux sortis avec d’autres personnes depuis qu’ils ont annulé leurs fiançailles. Ariana est mariée maintenant et plus heureuse que jamais», a déclaré en exclusivitéune source proche du hit-parade à HollywoodLife

«Elle ne suit vraiment pas avec qui ses ex sortent et ce qui se passe dans leur vie personnelle, car elle se concentre uniquement sur sa propre vie et sa carrière. S’il est heureux, alors elle est d’accord. Un deuxième initié a déclaré à HL : «Ariana ne se soucie vraiment pas de savoir avec qui il sort parce qu’elle est maintenant une femme mariée et heureuse avec l’amour de sa vie. Cela étant dit, elle n’a pas de mauvais sentiments pour Pete et n’a que du respect pour lui. Elle lui souhaite le meilleur.

Pete et Air ont rendu leur romance publique en mai 2018. Ils se sont fiancés en juin 2018 après seulement quelques semaines de relation, et sur son album Sweetener, elle a écrit une chanson qui lui est dédiée intitulée «Pete Davidson».

Les deux ont également fait un certain nombre d’apparitions sur des tapis rouges, mais ils avaient annulé leurs fiançailles en octobre. La relation s’est terminée environ un mois après la mort de l’ancien petit ami d’Ari, Mac Miller, mettant encore plus d’attention sur la jeune pop star. Ari, cependant, a pris la scission choquante et a utilisé son art pour traverser la rupture.

Elle a depuis évolué avec son mari Dalton Gomez, tandis que Pete a emmené sa romance éclair avec Kim dans plusieurs quartiers de Manhattan. Du dîner à Staten Island, la ville natale de Pete, à un rendez-vous dans un club social chic de Manhattan, Internet est obsédé par ce couple improbable.

Selon une source proche de Pete, le comédien est devenu de «meilleurs amis» avec Kim tout en travaillant sur leur sketch d’Aladdin pour l’épisode SNL que Kim a récemment hébergé. Le couple a ensuite été aperçu en train de traîner à Knott’s Berry Farm en Californie, en train de se retrouver ensemble sur des montagnes russes.