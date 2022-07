Don Jazzy : son père brise le silence après le décès de sa mère

Ce dimanche à 4h GMT, le FC Barcelone a battu le Real Madrid 1-0 grâce à un but de Raphinha à la 34e minute. Après la rencontre, Xavi Hernandez a critiqué la victoire des Catalans.

Xavi Hernández était satisfait de la victoire de Barcelone face au Real Madrid à Las Vegas, satisfait des actions de l’équipe en général et des renforts, bien qu’il ait clairement indiqué qu’ils étaient ouverts à recevoir plus de joueurs.

«Nous avons donné de bonnes sensations, ce qui est important à ce stade. La chose la moins importante est de gagner, mais nous, les Catalans, aimons vraiment battre Madrid», a déclaré Xavi après la victoire 1-0 contre le Real Madrid après un superbe but de Raphinha. La première partie de l’équipe s’est démarquée, moins que la seconde. Xavi est consciente qu’elle était meilleure que le Real Madrid et qu’elle l’a montré sur le terrain.

«C’était une excellente première mi-temps, la seconde pas si bonne. Nous sommes en pré-saison, nous nous entraînons bien et aujourd’hui nous avons vu une bonne équipe du Barça. Nous devons être plus solvables et plus constants. Je pense que nous avons été meilleurs que Madrid et nous avons bien joué, je suis très heureux au-delà du résultat». Il a reconnu que dans le match, le Real Madrid s’était amélioré avec des joueurs expérimentés comme Luka Modric, Tony Kroos et Casemiro, mais que son équipe allait bien.

«Dans la seconde où nous avons souffert, ils ont aussi sorti un milieu de terrain très expérimenté avec Modric, Kroos et Casemiro qui ont dominé un peu plus à la fin. Nous avons bien fait avec la haute pression, au final le problème physique nous a coûté, mais nous étions bon Nous avons bien attaqué et défendu, nous avions de la personnalité et en général je suis assez satisfait».