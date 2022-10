Don Jazzy encore célibataire à 39 ans : l’artiste révèle des raisons terribles

À part le football, Neymar a une grande considération pour la politique brésilienne et surtout pour le président. Samedi dernier, il a remercié le président du Brésil, Jair Bolsonaro, pour l’avoir soutenu dans le moment le plus difficile de sa vie et a déclaré que c’est l’une des raisons de soutenir sa réélection.

«J’ai pris position et je ne l’ai jamais dit, mais dans le moment le plus difficile de ma vie, le président a été le premier à dire publiquement qu’il serait à mes côtés», a déclaré Neymar lors de l’ouverture d’une émission YouTube avec le président. «Sans se connaître personnellement, Bolsonaro a montré de l’affection et a mis sa poitrine et son visage en avant en croyant en moi et maintenant je fais de même», a ajouté l’attaquant de l’équipe brésilienne.

Sans préciser à quel moment de sa vie il faisait référence, Neymar a réaffirmé son soutien à la candidature de Bolsonaro, qui disputera le second tour des élections face à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva le 30 octobre.

Ce que le président a fait à Neymar !

En 2019, Bolsonaro a publiquement pris la défense de Neymar lorsque le footballeur a été accusé par un mannequin brésilien de l’avoir violée dans un hôtel de la capitale française, dans une affaire classée faute de preuves. Neymar a fait appel à d’autres personnalités publiques ayant voté pour Bolsonaro pour qu’elles le soutiennent ouvertement devant ses partisans.

«Bolsonaro est la bonne personne pour diriger notre Brésil et nous voyons ce qu’il fait et ce qu’il peut encore améliorer. Je demande aux jeunes de suivre le cœur de leurs parents et de faire ce qu’ils ont à faire pour le Brésil», a déclaré Neymar.