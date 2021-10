«dommage qu’il ait joué un an et demi» : Juventus regrette le départ de Ronaldo

Andrea Agnelli, président de la Juventus, a marqué, ce vendredi, sa présence à l’Assemblée générale des actionnaires du club, où il a abordé quelques sujets actuels et passés à la Juventus. Le départ populaire de Cristiano Ronaldo pour Manchester United a mérité le commentaire du manager italien.

Pour Andrea Agnelli, aucun joueur n’est au dessus de la Juventus. Mais c’était une fierté pour lui de voir l’excellentissime Cristiano Ronaldo jouer pour la Vieil Dame dont il regrette aujourd’hui son départ.

«Avoir le meilleur joueur du monde à la Juventus était un honneur et un plaisir. On ne peut qu’applaudir et remercier Cristiano, c’est dommage qu’il ait joué un an et demi, sur les trois qu’il était avec nous, avec les stades sans public. Porter le maillot de la Juventus exige une responsabilité et la Juventus est plus grande que n’importe quel joueur. Tous sont utiles, aucun n’est indispensable», lance Agnelli.