Dix footballeurs qui sont de grands joueurs de poker

Le jeu de cartes le plus célèbre au monde a réuni aux tables de grands tournois des footballeurs primés qui le considèrent plus qu’un sport.

Voyages, rassemblements, longues périodes d’inactivité pour cause de blessure… Les footballeurs ont beaucoup de temps à tuer et cherchent des loisirs avec lesquels se divertir et, s’ils peuvent gagner un peu d’argent.

Un exemple qui vient rapidement à l’esprit est le poker, un jeu que de nombreux footballeurs apprécient mais que certains ont décidé de transformer en plus qu’un simple passe-temps.

Certaines ont participé à des tournois et d’autres sont à l’image de certaines des marques les plus connues de la planète, voici donc une liste de certaines des plus en vue.

Gerard pique

Le footballeur barcelonais a beaucoup fait parler de la première fois où il a été vu au Casino de Barcelone pour participer à un tournoi de poker. Cependant, très vite, il montra qu’il ne se souciait pas de ce qu’ils diraient et fit de sa visite pratiquement une tradition.

En 2011, il a déjà empoché près de 41.000 euros pour une troisième place dans un tournoi à 5.000 euros de buy-in, mais ce ne sera pas son seul triomphe. Deux ans plus tard, il a fait ses débuts au Main Event des WSOP sans succès, et exactement la même chose se produira un an plus tard.

Piqué a toujours considéré le poker comme un sport et nous avons pu l’entendre le comparer au football et souligner la montée d’adrénaline qu’il réalise en affrontant les meilleurs.

Dans son histoire il y a plus de tournois, notamment le High Roller de 25 000 euros d’entrée qui lui a valu son plus gros prix en 2018 : plus de 350 000 euros selon le portail Poker Red.

Neymar

Le Brésilien a coïncidé avec Piqué au Casino de Barcelone lorsqu’il était footballeur pour l’équipe du Barça, mais ce qui attire vraiment l’attention, ce sont les mots qu’il a prononcés cette année :

«Je pense qu’après avoir joué au football, je pourrai faire des tournois, voyager jouer dans ceux auxquels j’ai toujours voulu participer et n’ai jamais pu à cause de mon emploi du temps (…). Quand j’aurai fini ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire. Je me vois le faire parce que je joue depuis longtemps, je joue presque tous les jours et j’essaie d’apprendre de plus en plus. Savoir apprécier le jeu lui-même et s’amuser est la chose la plus importante.«

Son amour du poker est né pendant la Coupe du monde 2014, mais depuis, il se prépare et reçoit les conseils de grands joueurs.

Tony cascarino

Aston Villa, Celtic, Chelsea et l’Olympique de Marseille font partie des clubs qui ont apprécié cet attaquant qui faisait partie de l’une des meilleures équipes irlandaises de l’histoire. Il jouera 88 matchs avec elle, dont deux Coupes du monde, mais en 2000, il annonce sa retraite.

Depuis, il a participé à de nombreux tournois de poker live et a réussi à remporter plus de 500 000 euros . Sa meilleure place, 14e sur l’European Poker Tour à Londres.

Peluche Sheringham

La légende de Manchester United, avec qui il a remporté trois Premier Leagues et surtout la Ligue des champions lors de son retour contre le Bayern au Camp Nou en 1999, a coïncidé avec Cascarino à Milwall à la fin des années 1980 et, comme lui, est devenu également il a opté pour le poker quand il a pris sa retraite du football. Il l’a fait en 2008 à l’âge de 42 ans, et depuis il a réussi à gagner plus de 300 000 euros.

Francesco Totti

Le poker a déjà posé des problèmes à Totti pendant son temps de footballeur. La presse italienne a souligné la colère de Luciano Spalletti lorsque plusieurs joueurs sont restés à jouer au poker en ligne jusqu’aux petites heures du matin la veille d’un match, bien qu’il n’ait plus à s’en soucier.

En 2010, il est devenu l’image de Partypoker, et ces dernières années, il a été vu dans divers tournois en Italie et dans certains hors de ses frontières.

Cristiano Ronaldo

Son champ d’action est réduit aux jeux privés qu’il organise et il n’y a pas de photos de lui en train de jouer, au-delà des images qu’il a jouées dans un accord publicitaire. Seuls quelques privilégiés ont pu accéder à ses jeux, mais certains d’entre eux ont révélé qu’il était un excellent joueur.

Tomas Brolin

L’ancien joueur suédois, l’une des icônes de Parme dans les années 90, a remporté des sommes considérables grâce à sa participation à des tournois majeurs comme l’European Poker Tour de Monaco ou celui de Prague.

Jan Mølby

L’ancien footballeur danois d’Ajax et de Liverpool, actuellement commentateur sportif, a disputé des tournois prestigieux tels que l’European Poker Tour, les WSOP 2011 ou l’Amsterdam Classic Masters. Il a également atteint la table finale une fois au Bet24 Open.

Poli Rincón

Joueur à l’époque du Recreativo, de Valladolid, du Real Madrid et du Betis, il a été ambassadeur d’une société de poker populaire et a publié il y a une dizaine d’années un livre détaillant sa passion pour le poker et des conseils aux nouveaux arrivants.

Max Kruse

International avec l’Allemagne à 14 reprises et actuellement joueur de l’Union de Berlin, il a trouvé dans le poker une méthode idéale pour améliorer sa concentration en match. Il est un habitué des WSOP qui se déroulent à Las Vegas. Il a remporté plus de 200 000 euros de prix.