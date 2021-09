Disparition d’une étudiante de 19 ans : l’homme qui la harcelait retrouvé mort

Un homme, âgé de 68 ans, a drogué son épouse, âgée de 69 ans, durant des années pour la livrer à des hommes.

Le sexagénaire administrait à sa femme un puissant somnifère à son insu. Puis il proposait à des hommes sur un site libertin de venir la violer dans son sommeil à leur domicile dans le Vaucluse pendant que lui filmait.

C’est, en septembre 2020, lors d’une simple interpellation que tout a été découvert. Le retraité avait été interpellé dans un supermarché alors qu’il filmait sous les jupes de clientes. C’est en examinant son téléphone que les enquêteurs ont découvert l’horreur.

Le 2 novembre 2020, la victime a été convoquée au commissariat de Carpentras où elle a appris ce qu’elle subissait dans son sommeil. La sexagénaire n’avait jamais rien soupçonné.

Sur la base des ordonnances de somnifères que Dominique a obtenues, le nombre d’endormissements par an a été estimé à 225. Placé en garde à vue, le suspect a avoué les faits et a dénombré entre 30 et 50 hommes ayant abusé de sa femme

Il y a quelques mois 35 personnes ont été interpellées, mises en examen et écrouées. Mardi, c’est 8 nouveaux suspects qui ont été arrêtés et placés en garde à vue, rapporte ladepeche.fr