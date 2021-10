Disparition de Delphine Jubillar : la nouvelle compagne du mari assure qu’il est «innocent»

Alors que Cédric Jubillar sera entendu ce vendredi 15 octobre pour la toute première fois en tant que principal suspect, Séverine continue d’affirmer que son compagnon n’est pas coupable.

Cela fait plusieurs mois qu’elle clame son innocence. Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, a été interrogée ce matin par RTL, alors que son amant est sur le point d’être auditionné pour la première fois par le juge d’instruction.

«J’espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux : Cédric, pour moi, il est innocent. Il est temps maintenant de le laisser sortir», a-t-elle déclaré au micro de RTL.

Problème : le nombre de questions que le juge souhaiterait poser à Cédric Jubillar est tel qu’il a été décidé, selon les informations du Figaro, que la deuxième partie de l’interrogatoire se ferait le 3 décembre. Un délai durant lequel Cédric Jubillar serait, d’après son avocat Me Jean-Baptiste Alary, gardé en isolement.

«Ils ont décidé de faire cette audition en deux fois, la première aujourd’hui et la deuxième en décembre. Tout pour le faire craquer et l’épuiser», souffle auprès de RTL Séverine, avant de se reprendre : «je me dois de tenir le coup pour Cédric, je ne lâcherai pas. (…)J’ai confiance en Cédric et je m’accroche à ça».

L’interrogatoire de Cédric Jubillar commence ce vendredi 15 octobre à 9h30. Ce dernier a été mis en examen le 18 juin dernier pour «meurtre sur conjoint» et placé en détention provisoire.

Delphine Jubillar, jeune mère de famille et infirmière de 33 ans, n’a toujours pas été retrouvée, malgré de nombreuses fouilles ayant eu lieu ces dernières semaines, rapporte Le Figaro