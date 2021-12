Diego Ribas a choisi les 2 rivaux qui l’ont le plus impressionné tout au long de sa carrière

Avant de retourner au Brésil pour devenir champion de la Copa Libertadores et double champion du Brasileirao avec Flamengo, Diego Ribas a passé plus d’une décennie dans le football européen. Et pendant cette période passionnante, il a eu l’occasion de croiser plusieurs des plus grands footballeurs de l’histoire.

Sur le podcast Jota Jota, on lui a demandé de nommer le rival qui l’a le plus impressionné et compliqué. L’ancien joueur de clubs comme le Werder Brême, la Juventus et l’Atlético de Madrid ne pouvait pas rester avec un seul.

Il a sorti les noms de deux génies légendaires : Ronaldinho Gaúcho, qui était aussi son partenaire sur la scène internationale, et Lionel Messi.

Ronaldinho Gaúcho : «Nous avons joué les Jeux olympiques ensemble. J’ai joué contre lui à quelques reprises. En équipe nationale, nous jouons ensemble. Il a fait des pièces qu’il vous a fallu 5 secondes pour comprendre. Il a donné des passes dont vous avez dit : «tout le monde irait à gauche, mais il est le seul à aller à droite». Gaúcho était une chose impressionnante. C’est quelqu’un que j’admire et que je respecte beaucoup».

Lionel Messi : «J’ai joué contre lui plusieurs fois et c’était un gars qui a essayé de le renverser et de se pousser davantage. C’était quelque chose d’impressionnant. Vitesse, raison, efficacité. Messi n’invente peut-être pas, mais s’il veut mettre le ballon dans le but, il va placer le ballon dans le but. S’il veut laisser un coéquipier devant le gardien rival, il va le laisser, et de la manière la plus simple, vous pouvez l’obtenir. Il était certainement le rival qui m’a le plus impressionné».