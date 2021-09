Diego Maradona : les médecins derrière la polémique sur la mort de l’ancien footballeur

Ciro Messi est le troisième fils de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo. Ses frères aînés sont Thiago Messi et Mateo Messi.

Le troisième enfant de Lionel Messi est Ciro Messi Roccuzzo, le plus jeune d’une famille de cinq personnes. Ciro Messi est né le 10 mars 2018. C’est environ 9 mois après le mariage élaboré de ses parents à Rosario, en Argentine en 2017.

Ciro Messi a deux frères aînés qui sont Thiago Messi Roccuzzo (né en novembre 2012) et Mateo Messi Roccuzzo (né en octobre 2015). Avec leur mère, Antonella Roccuzzo, ils forment la famille nucléaire de Lionel Messi.

Quel âge a Ciro Messi et quelle est sa position avec Messi ?

Ciro Messi Roccuzzo est un enfant célèbre de 3 ans de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo. Ciro Messi est né le 10 mars 2018 à Barcelone et il a la nationalité espagnole.

Sa naissance a été annoncée au monde par sa mère et son père pour devenir une famille de cinq personnes. Ciro Messi est le dernier enfant à ce jour de Lionel Messi et il est parfois appelé «Sun».

Il est le plus jeune de la famille et il a fait de nombreux gestes de bébé en public et les caméras sont braquées sur lui. Ciro Messi Roccuzzo est souvent vu en public lorsqu’il regarde les matchs de Lionel Messi ou dans des vidéos Instagram avec sa mère, Antonella Roccuzzo.

Les moments adorables de Ciro Messi à la télévision et pendant Tribute

Ciro Messi est en passe de devenir l’enfant le plus populaire de la famille Messi. Son visage tendre et dodu fait de lui le point de mire la plupart du temps où la famille est en public.

Antonella Roccuzzo veille toujours à emmener régulièrement tous les enfants, Thiago Messi, Mateo Messi et Ciro Messi pour regarder les matchs de leur père.

Lionel Messi a récemment révélé que sa famille était une partie importante de sa décision de carrière et pourquoi il ne voulait pas quitter Barcelone. Sa famille, dont Antonella Roccuzzo, Thiago, Mateo et Ciro, a tous déménagé avec Lionel Messi à Paris après avoir signé avec le Paris Saint-Germain.

L’un des moments mignons que les caméras ont capturés de Ciro Messi Roccuzzo est lorsque le jeune garçon est tombé lors de l’hommage de Lionel Messi pour le plus d’apparitions pour Barcelone en avril.

Le jeune garçon de 3 ans était sur le terrain avec sa mère, Antonella Roccuzzo et ses frères, Thiago Messi et Mateo Messi pour célébrer avec leur père. Ciro Messi Roccuzzo est tombé et toutes les caméras se sont rapidement tournées vers lui pour saisir le moment.