Diego Godin lâche la vérité : «C’est le plus difficile à marquer entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…»

Au cours de ses plus de 10 ans en Europe, Diego Godin a dû affronter directement les footballeurs les plus réguliers de tous les temps : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Respect total et admiration maximale pour les deux. Bien sûr, quand ils lui ont demandé qui était le plus difficile à marquer, le défenseur historique uruguayen s’est retrouvé avec le 10 de l’Argentine.

CR7 est extrêmement compliqué en raison de la quantité de ressources dont il dispose pour définir les joueurs. Pourtant, c’est un footballeur qu’on aurait pu plus ‘référer’.

Le degré de difficulté de Lio augmente considérablement du fait de sa mobilité, de sa capacité à dribbler (en terrain dégagé comme dans les espaces confinés) et surtout de sa vision/lecture du jeu.

«Qui a été le plus difficile ? C’est la question qu’ils se posent toujours. Messi pour moi. Nous sommes contemporains, j’ai vécu toute ma période en Europe, j’ai eu la malchance de coïncider avec eux deux. Ils nous ont pris plusieurs titres à l’Atlético de Madrid.

Si Messi n’était pas à Barcelone ou Ronaldo au Real Madrid, nous aurons une autre Ligue, c’est sûr. Peut-être une Ligue des champions, c’est la réalité. Mais bon, on a réussi à rivaliser avec la génération de ces deux monstres».

«Messi est le talent avec des espaces, sans espaces, le moyen de pouvoir tourner. Cette capacité à éliminer un joueur. La vision du jeu C’est différent, c’est différent.»

«Parfois, vous n’arrivez pas à l’attraper. Et il fut un temps où tu le frappais et il ne tombait pas. Nous allions le chercher. Il est tombé, il s’est relevé. Et il n’a pas pris la peine. Il ne se mettait en colère que si vous étiez de mauvaise humeur».

«Ce sont deux gars qui ont marqué 50 buts par saison. Tous les défenseurs ont dit comment nous allions les marquer. Vous avez étudié et ils ont continué à marquer des buts. Ils ont tous les deux leurs vertus et ils ont continué à marquer des buts.

C’est vrai que Ronaldo, si tu mets une marque plus proche et que tu ne le laisses pas prendre cet élan ou atteindre la surface, ça lui coûte un peu plus là-bas. Messi a réussi parce qu’il s’est déplacé n’importe où sur le terrain, entre les lignes, en donnant une passe. Vous pourriez vous débarrasser d’un joueur, de la gauche ou de la droite», a déclaré l’Uruguayen, dans une interview à ESPN.