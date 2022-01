D’idole à ennemi numéro 1 du Real Madrid, la transformation de Zidane

Le journaliste Juan Etchegoyen assure que la relation entre le footballeur et les enfants de la femme d’affaires aurait été rompue après le scandale avec China Suárez.

Le «Wanda Gate», c’est ainsi qu’on appelle la déloyauté avec Mauro Icardi envers Wanda Nara, continue de faire parler malgré le passage des mois et la réconciliation du couple.

Et c’est que selon le journaliste Juan Etchegoyen dans l’émission ‘Mitre Live’ en Argentine, la relation entre le joueur du Paris Saint Germain et les enfants de la femme d’affaires avec le footballeur Maxi López aurait craqué après le scandale avec la Chine Suarez.

«Ce qu’ils me disent, c’est que les enfants en commun qu’ont Maxi López et Wanda ne veulent plus rien savoir d’Icardi», commence le journaliste. «Tout ce qui s’est passé a fait que cette relation qui était bonne s’est transformée en inverse», ajoute-t-il dans l’émission de radio susmentionnée.

Juan Etchegoyen donne plus de détails sur cette tension entre le footballeur Valentino, Constantino et Benedicto López. «Je ne le compte plus’ aurait été la phrase que l’aîné des fils a dite à sa mère après ce qui s’est passé», explique le collaborateur de ‘Mitre Live’.

Selon Etchegoyen, les trois fils de Wanda Nara se sentent trahis par le footballeur : «Ce qu’ils me disent, c’est que les garçons ont ressenti la pire trahison de leur mère et d’eux-mêmes après ce qui s’est passé.»

Valentino, le fils aîné de Wanda et Maxi López, serait le plus touché par ce scandale qui a fait le tour du monde puisqu’à l’âge de 12 ans il était conscient de tout ce que cette histoire signifiait pour sa mère.

Famille unie sur les réseaux sociaux

Le magazine ‘Paparazzi’ de l’Argentine inclut également parmi ses pages cette distance entre les mineurs et le joueur du PSG. La publication commente que Wanda Nara continue de partager des instantanés sur ses réseaux sociaux montrant à quel point la famille est réunie et heureuse malgré tout ce qui s’est passé. Cependant, il est frappant de constater que le fils aîné est «un peu éloigné» d’Icardi sur toutes les photographies.