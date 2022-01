Didier Drogba zappe Chelsea, Real Madrid, Barça et désigne son club d’enfance préféré

Vous savez que nous aimons rechercher les curiosités des footballeurs en activité et des légendes à la retraite. À cette occasion, nous nous sommes retrouvés à regarder une émission spéciale de Dider Drogba avec les médias officiels de la Ligue des champions de l’UEFA, qui est disponible sur la chaîne YouTube de DAZN Canada. C’est là que l’ancien attaquant africain historique a avoué le nom du club européen qu’il soutenait dans son enfance.

Didier, qui est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire de Chelsea, a déclaré que l’un des moments les plus marquants de sa carrière était celui où il est devenu joueur de l’Olympique de Marseille. Il a pu défendre le maillot de son équipe favorite dans son enfance.

«Jouer pour Marseille, c’était comme donner un maillot à un fan et lui dire : ‘voilà, c’est la chance de ta vie, joue pour ton équipe préférée», a déclaré The King.

«Il y avait une relation spéciale entre moi et les fans de Marseille. Ils m’ont montré leur confiance et leur dévouement total. Je me sentais comme l’un d’entre eux car je suis un fan de Marseille depuis que je suis tout petit.»

Après ce qu’il a vécu en Angleterre, Chelsea aura certainement une grande place dans le cœur de Didier Drogba. Bien sûr, on n’oublie jamais le premier amour. Et ce sera toujours son Olympique de Marseille.