Didier Drogba : l’international ivoirien révèle une anecdote sur Lionel Messi

Lors de la saison 2012-2013, l’attaquant barcelonais et de l’équipe nationale d’Argentine, Lionel Messi, a inscrit 63 buts toutes compétitions confondues pour le club catalan. Didier Drogba a révélé une anecdote sur Lionel Messi.

«Je me souviens très bien d’une histoire. DiMatteo, entraîneur de Chelsea à l’époque, avait fait comme d’habitude et nous avait donné une liste des meilleurs buteurs de l’équipe opposée.

C’était par exemple des listes avec Wayne Rooney 22 buts, Robin VanPersie 15 buts. Et ainsi de suite. Puis, un jour, on a affronté le FCBarcelone et quand il a mis la liste des buteurs, à la troisième place il y avait Xavi avec 14 buts, à la deuxième place Alexis Sanchez et Cesc Fàbregas étaient à 15 buts.

Mais nous avons tous commencé à rire quand le meilleur buteur est apparu sur l’écran. C’était Léo Messi. Avec 63 buts dont 14 buts en Ligue-des-champions. 63 buts cette saison !

C’était un chiffre tellement fou qu’on s’est regardé les uns les autres avec un visage incrédule et on a commencé à rire. Que pouvions-nous faire d’autre ? J’ai même pris une photo du nombre de buts parce que c’était scandaleux», a décalé Didier Drogba.