Didier Drogba : «Le meilleur joueur africain évoluant en Europe mais aussi dans le monde est…»

Samedi a été une journée très spéciale pour tous les membres de l’équipe du Real Madrid, qui ont célébré avec effusion le 35e championnat de la ligue, mais Modric, Kroos et Casemiro ont vécu ce moment avec une certaine mélancolie, car il pourrait s’agir de l’un de ses derniers titres.

Le Croate, l’Allemand et le Brésilien ont constitué pendant plusieurs années l’un des milieux de terrain les plus efficaces du football européen et, bien qu’ils n’aient pas joué dans la même section du terrain lors de la victoire 4-0 contre l’Espanyol, les trois joueurs ont pu assister à un quelques minutes avant d’être sacrés champions.

Dans le cas de Luca Modric, le Croate a été l’un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid cette saison et avec cette ligue, il a remporté 19 titres depuis son arrivée dans l’équipe en août 2012.

Carlos Casemiro , quant à lui, a accumulé 16 titres en tant que joueur du Real Madrid. Bien que les débuts officiels du Brésilien remontent à la saison 2012-2013, il a réussi à s’imposer dans l’équipe après avoir effectué un bref stage au FC Porto de Portugal, où il a disputé 28 matchs entre 2014 et 2015.

Modric, Kroos et Casemiro font confiance à la relève

Toni Kroos a été le dernier de ce trident à rejoindre le Real Madrid et, depuis ses débuts en 2014, il a accumulé 16 titres en tant que merengue, un chiffre vraiment impressionnant qui peut continuer à augmenter cette année, car l’équipe a encore des possibilités tangibles d’atteindre la finale de la Ligue des Champions.

A respectivement 36, 32 et 30 ans, Modric, Kroos et Casemiro ont encore beaucoup à offrir au Real Madrid, cependant, le club n’a pas perdu de temps et, avec les trois milieux de terrain à la retraite imminente, ils ont déjà une génération de relève dirigée. par Fede Valverde et Eduardo Camavinga, deux joueurs très talentueux.