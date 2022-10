Didier Drogba critique les nouveaux dirigeants de Chelsea : «le club a perdu ses valeurs»

L’un des symboles emblématiques de Chelsea est Didier Drogba. L’ivoirien a remporté quatre titres anglais et une Ligue des champions avec l’équipe anglaise. Il était l’un des joueurs les plus appréciés des fans pour ses performances sportives et aussi pour son comportement en dehors du terrain.

Drogba a récemment accordé une interview à Canal+ dans laquelle il analysait le nouveau propriétaire Chelsea de Todd Boehly. Après la démission de Roman Abramóvich en raison de la déclaration de guerre, l’Ivoirien estime que le club a changé beaucoup de choses et que l’essence du club s’est perdue.

«J’ai connu ce club avec une certaine classe à l’époque d’Abramovich, mais aujourd’hui ça manque. C’est très difficile pour moi de voir comment ils se sont débarrassés de certaines personnes, par exemple les kinés qui étaient là depuis longtemps. Les principes et des valeurs qu’ils avaient avant», a admis l’ancien footballeur.

Drogba estime que l’arrivée du nouveau propriétaire a nui à l’équipe et pourrait être l’un des principaux facteurs de la chute des performances collectives. Avec lui, d’autres visages illustres tels que Michael Ballack et Gary Neville ont également exprimé leur mécontentement face à la performance de l’Américain.

Le prochain objectif du propriétaire du club passe par les établissements sportifs, puisqu’il souhaite signer un nouveau directeur de recrutement, avec la grande ambition d’examiner et d’intégrer les prochains fleurons du football européen.