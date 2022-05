Didier Drogba avoue la vérité : «Lionel Messi est meilleur mais…»

L’ancien footballeur Didier Drogba, ambassadeur et présentateur de la cérémonie du Ballon d’Or France Football, a révélé les deux joueurs qui sont au dessus de Lionel Messi. Il s’agit de Diego Armando Maradona, et le Brésilien, Edson Arantes Nascimento, dit Pelé.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du football, Lionel Messi mérite incontestablement cette distinction selon l’ancien attaquant ivoirien, Didier Drogba. Pour l’ancienne star des Blues de Chelsea, Messi n’a pas encore atteint le niveau de celui surnommé El pibe de Oro et Pelé.

«Messi pourrait arrêter maintenant et il aurait beaucoup joué pour le football… Gagner une Coupe du Monde le rendrait encore plus légendaire. C’est un joueur extraordinaire. .. Il n’est toujours pas sur les hauteurs de Maradona et Pélé, mais il n’est pas loin», a confié Drogba à Sport 1.