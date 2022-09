Didier Deschamps : «Paul Pogba ne viendra pas parce qu’il fait…»

Depuis quelque temps, dans une dynamique avec les gens d’ESPN, Kevin De Bruyne était sollicité pour confirmer sa position dans différents débats footballistiques actuels.

Et en plus de reconnaître qu’il est plus Lionel Messi que Cristiano Ronaldo, l’actuel milieu de terrain de Manchester City, qui sait déjà ce que signifie être triple champion de Premier League, a révélé qui est son préféré entre Neymar et Kylian Mbappé.

L’ancien de Chelsea a dû y réfléchir pendant plusieurs secondes et on a vraiment remarqué qu’il n’avait pas vraiment aimé trancher ce différend, mais il a finalement accepté qu’il se sentait plus identifié au style de jeu de Neymar.

«Mbappé ou Neymar ?», lui ont- ils demandé, dans un test (2021) publié sur la chaîne officielle ESPN UK. Et le milieu de terrain le plus assistant de la planète a simplement répondu : «Neymar».

Comme nous l’avons déjà dit, préférer un joueur ne signifie pas que vous n’aimez pas ce que font les autres. De Bruyne, par exemple, lors de la Coupe du monde 2018, a déclaré que Mbappé était destiné à être une star au plus haut niveau pour les 15 prochaines années.