Didier Deschamps lâche : «Si je suis encore là, c’est grâce à la qualité…»

Didier Deschamps continue avec l’équipe de France. Le sélectionneur de 54 ans avait le choix et il a donc décidé de rester sur le banc de la sélection française. Le double champion du monde (1998 et 2018) est désormais lié jusqu’en 2026 avec la sélection française.

Ce samedi lors de l’assemblée fédérale de la FFF à Paris, le coach des Bleus s’est exprimé sur sa prolongation de contrat et a envoyé un message fort pour les prochains mois.

Le sélectionneur national n’est pas rassasié et compte bien tout mettre en œuvre pour continuer à avoir de bons résultats avec les Tricolores.

«Nous avons des échéances importantes devant nous, avec une rentrée au mois de mars chargée avec deux gros matchs sur notre route de qualification pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte de maintenir l’équipe de France au plus haut niveau international.»

Avant d’ajouter : «Si je suis encore là, c’est grâce à la qualité des joueurs. Il y a un réservoir. J’ai conscience d’avoir un vivier de haut niveau. D’autres nations l’ont aussi. Ce n’est jamais évident. Tous les pays travaillent bien.

Le très haut niveau est difficile. Le groupe de joueurs qui était à Doha avait beaucoup de talent. C’est un groupe très compétitif qui dégageait une force et une unité incroyable. On échange beaucoup avec Sylvain Ripoll et sa sélection Espoirs.»