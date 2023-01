Didier Deschamps l’a abandonné pour la Coupe du monde et il décide de laisser la France pour jouer avec l’Algérie

L’équipe de France est sur le point de perdre un joueur. En raison de son absence à la Coupe du Monde, Houssem Aouar aurait décidé de jouer pour l’Algérie.

La France est l’une des équipes les plus bénies aujourd’hui sur la scène du football européen. Le pays de Platini et de Zidane est de loin celui qui a formé le plus et les meilleurs footballeurs ces dernières décennies et cela explique en partie pourquoi ils ont atteint la finale des deux dernières Coupes du monde et en ont remporté une. La France est une carrière inépuisable en ce moment, devant des pays qui ont du mal à former des footballeurs comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne elle-même.

Cependant, cette abondance de footballeurs crée des conflits lorsque certains joueurs potentiels ne sont pas sélectionnés et décident de jouer pour d’autres pays. L’un de ces cas est celui d’Houssem Aouar, un milieu de terrain de renom qui a attendu son opportunité et qui n’est jamais venue, du moins pas officiellement en équipe de France.

Aouar est un footballeur établi à l’ Olympique de Lyon, l’équipe où il a été formé et a fait ses débuts , mais cela n’a apparemment pas suffi jusqu’à présent à convaincre Deschamps de l’appeler. Dès lors, faisant l’option de sa double nationalité, Houssem Aouar aurait déjà décidé de jouer pour l’équipe algérienne.

C’est du moins ce qu’assure le président de la fédération algérienne lui-même, Djahid Zefzef : «Il nous a donné son accord pour l’intégrer dans l’équipe nationale algérienne». Ce n’est pas la première chose, c’est connu. Une autre star née en France mais qui représente l’Algérie est Riyad Mahrez, l’un des piliers de Manchester City. Aouar a disputé un match sous le maillot de la France, lors d’un match amical non officiel contre l’Ukraine en 2020, mais à partir de là, il n’a jamais été appelé.

Au-delà de la bonne nouvelle pour l’Algérie, Foot-Mercato assure que ce n’est pas vrai. Le joueur, au-delà de tout, veut jouer pour une équipe nationale et se sentir spécial, mais en France avec la compétition c’est difficile. L’Algérie serait donc favorisée.