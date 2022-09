Didier Deschamps fait une demande à Christophe Galtier : «Mbappe doit jouer moins au PSG»

L’entraîneur français Didier Deschamps a demandé à l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier d’épargner Kylian Mbappé autant que possible.

Didier Deschamps estime que le fait que Kylian Mbappe est fréquemment utilisé au PSG joue sur sa performance en équipe nationale de France. «Je sais que Galtier veut toujours utiliser Mbappé, mais de temps en temps, il doit respirer un peu, il doit jouer moins», a déclaré Deschamps à Telefoot .

Le jeune buteur français est la star de l’équipe de France et sera au cœur des ambitions de la France à la Coupe du monde. D’ici cette compétition, le PSG jouera 11 fois. Sans oublier que la France a fait ses adieux à la Ligue des Nations avec une énième défaite, face au Danemark (0-2), à Copenhague, et a raté de peu la Ligue B de la Ligue des Nations. Malgré tout, l’entraîneur Didier Deschamps s’est dévalorisé.

«Je ne pense pas que ce soit un naufrage. On a eu beaucoup d’occasions mais on a été faibles, on a fait des erreurs. Ce n’est pas un problème de système. J’ai aussi vu de grandes équipes perdre ces jours-ci. Nous ne devons pas nous considérer comme étant plus forts que les autres. Il faut se battre», a-t-il déclaré.