Didier Deschamps dévoile son avenir après les Bleus

Didier Deschamps sera libre de tout engagement au mois de décembre 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France a une idée sur son prochain poste.

Une décennie et puis s’en va ? C’est probablement le scénario qui se dessine en ce qui concerne la pige «longue durée» de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

Arrivé en 2012 pour prendre la succession de Laurent Blanc, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a depuis mené les Bleus vers le sacre suprême lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Avec comme dernier objectif de conserver ce titre de champion du monde du côté du Qatar en 2022, Deschamps pense tout de même à l’après.

Et à l’occasion d’un entretien qui sera diffusé ce dimanche sur Prime Vidéo, l’homme de cinquante-trois ans n’a pas caché son désir de poursuivre sur un banc, mais cette fois en club.

«J’aurai une vie après celle de sélectionneur, indique-t-il. Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer et de revenir dans un club.»

Didier Deschamps précise : «C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps. Cette adrénaline. Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là.»

Besoin d’action

De fait, rester au sein de la Fédération française de football pour y occuper un autre poste, voire même d’en devenir le patron, ne l’intéresse guère : «Je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain.»

S’il ne ferme pas la porte à l’idée, Didier Deschamps a donc d’autres objectifs à court terme : «Que cela puise m’intéresser à un moment, pourquoi pas. Mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain et de cette adrénaline.»