Didier Deschamps avoue enfin la vérité : «Kylian Mbappé reste encore jeune, mais…»

Ronaldo Nazario, actuel président de Valladolid et Cruzeiro, a vécu El Clásico en Espagne depuis le Santiago Bernabéu. Et après le 0-4 écrasant en faveur du FC Barcelone, El Fenomeno a accepté de se présenter devant le média officiel du FC Barcelone.

Le meilleur 9 de tous les temps a admis que La Xavineta l’avait agréablement surpris. «Je les avais suivis, oui, mais les voir en direct était une expérience différente». Il a été fasciné en voyant de près l’agressivité et la verticalité que Xavi Hernández a réussi à mettre en œuvre au Barça.

«Très surpris. Avec la crise qu’a connue le Barça, déjà avec l’arrivée de Xavi, cela s’est beaucoup amélioré. Maintenant, en direct, j’ai vu une super équipe. Une équipe verticale très agressive qui presse. Et, bien, la qualité traditionnelle du Barça. Ce Barça a l’air très, très bien».

Applaudissements pour Xavi : «Il va très bien. Celui qui a vécu le football sait ce qu’est le football. Le football n’est pas aussi simple qu’on le pense : gérer les vestiaires, gérer les gens, tout cela pose des problèmes. Et Xavi va très bien».

Son passage au FC Barcelone : «C’était une étape spectaculaire, dommage qu’elle ait été très courte. C’est ainsi que le voulaient les réalisateurs de l’époque. Mais la vérité est que j’ai du respect et de l’admiration pour ce club, et pour les gens de Barcelone, qui se souviennent toujours de moi pour cette période spectaculaire, qui a joué pendant 1 an avec le Barça».