Di María révèle où il veut terminer sa carrière

Dans une interview accordée à El Fideo, sur TNT Sports Angel Di Maria a dévoilé là où il va terminer sa carrière après la vie au PSG.

Ángel Di María est devenu, ces jours-ci, un sujet de conversation en Argentine. Lors d’une conversation avec des journalistes, Emiliano Vecchio, le milieu de terrain de 33 ans de Rosario Central, a révélé qu’il allait s’entretenir avec l’ancien joueur de Benfica pour retourner dans son pays d’origine après la Coupe du monde 2022. Une hypothèse que Di María n’a pas écartée dans une interview accordée à El Fideo , sur TNT Sports.

«Central est une équipe qui est toujours présente dans mon cœur. Et mon souhait est de pouvoir prendre ma retraite avec le maillot du club. Mais je ne veux pas y aller juste pour dire au revoir, je veux avoir un peu de plénitude pour pouvoir rembourser tout ce qu’ils m’ont donné», a-t-il expliqué, laissant cependant une explication qui le distingue pour l’instant : «En termes de sécurité, l’Argentine pense et réfléchit, mais le cœur aussi a son poids».

Rappelons que Di María a terminé sa formation à Rosario Central et a fait ses débuts professionnels en 2006. En 2007, il a fini par quitter le football argentin et s’est rendu en Europe pour représenter Benfica avant de rejoindre le Real Madrid, Manchester United et le PSG ont suivi.